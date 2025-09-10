كتب- محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد (396) من المجلة الثقافية الإلكترونية مصر المحروسة، التي تعنى بالآداب والفنون.

وجاء العدد متنوعًا في موضوعاته، حيث واصلت د. هويدا صالح، رئيس التحرير، سلسلة مقالات رائدات في الظل والنور، متناولة هذه المرة سيرة الرائدة النسوية شريفة رياض، التي كسرت قوالب الدور التقليدي للمرأة في عصرها، وانخرطت في العمل الوطني ضد الاحتلال.

وفي باب آثار، كتب د. حسين عبد البصير عن مساجد: ابن طولون، السلطان حسن، والرفاعي، بوصفها إرثًا معماريًا خالدًا يعكس تطور الفن الإسلامي في قلب القاهرة.

بينما تناولت هبة أحمد معوض في باب ملفات وقضايا علاقة اللغة بالسلطة، وكيف تتحول الكلمات من وسيلة للتواصل إلى ميدان للصراع وإعادة إنتاج النفوذ، متسائلة: من يملك الحق في القول؟ وبأي لسان؟ ولأي جمهور؟.

ويواصل الشاعر كريم عبد السلام في باب كتاب مصر سلسلته الشاعر والجماعة الإنسانية، متأملًا صورة الشاعر وطبيعته البوهيمية ودوره في التعبير عن مصائر البشر وأحلام الإنسانية.

وفي باب حوارات ومواجهات، أجرت هبة عبد المنعم حوارًا مع الإعلامية لمياء شاهين حول الأفكار التي تستهدف جذب الطفل وغرس القيم لمواجهة الغزو الثقافي.

كما تضمن العدد:

دراسات نقدية: مقال د. سعيد أبو ضيف تطور مفهوم واتجاهات النقد الأدبي المعاصر.

أطفالنا: مقال عاطف عبد المجيد الطفل والدراجة: المعرفة والثقافة، مستعرضًا كتاب د. زين عبد الهادي المستقبل الشائك.

أخبار وأحداث: عرض لكتاب التأويليات والماهية.. راهنية التأويلية كإبدال معرفي.

تب ومجلات: مقالة الكاتب الأردني محمود الدخيل حول رواية أنثى قاحلة لمصعب محمد البدور.

خواطر وآراء: مقالات شيماء عبد الناصر في سلسلتها كيف تفهم نفسك اكتب، وأمل زيادة في مقالها الثابت كوكب تاني.