كتبت- داليا الظنيني:

أكد منصور عبدالغني، متحدث الكهرباء، نجاح الشبكة الموحدة في تجاوز اختبار صيف 2025 دون انقطاعات متكررة، وذلك بفضل خطة شاملة لتحديث وتقوية البنية التحتية.

وأوضح عبدالغني، في لقاء ببرنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة عملت بشكل استباقي على الاستعداد لمواجهة الأحمال القياسية المتوقعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الشبكة سجلت حملًا أقصى غير مسبوق بلغ 39,800 ميجاوات، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 38,000 ميجاوات. وقد تضمنت استراتيجية الوزارة عدة محاور رئيسية:

زيادة القدرة الإنتاجية حيث تم إضافة حوالي 2000 ميجاوات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة قبل بدء الصيف، وإدخال نظام لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مما ساهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة.

بالإضافة إلى تحسين كفاءة التشغيل إذ نجحت الوزارة في خفض استهلاك الوقود لكل كيلووات/ساعة، مما أدى إلى توفير ما يقدر بنحو 224 مليون دولار سنوياً في تكاليف الوقود.

وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات ساعدت الشبكة على استيعاب الزيادة في الأحمال بنجاح، مما يمثل شهادة على فعالية جهود التطوير التي تبذلها الوزارة.