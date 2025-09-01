إعلان

البابا تواضروس يستقبل رئيس أساقفة هامبورج

09:10 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

البابا تواضروس يستقبل رئيس أساقفة هامبورج

كتب- عمرو صالح:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الدكتور شتيڤان هِسِّه، رئيس أساقفة هامبورج ورئيس لجنة الهجرة بمجلس أساقفة ألمانيا، وبرفقته وفد كنسي ألماني.

وبحسب البيان تناول اللقاء أوضاع اللاجئين وجهود الكنائس في خدمتهم، خاصة في ظل الأزمة السودانية، حيث أشاد رئيس الأساقفة بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دعم اللاجئين، فيما أكد قداسة البابا أهمية التعاون الكنسي وخدمة المحتاجين شهادةً للمحبة المسيحية.

