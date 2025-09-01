كتبت- داليا الظنيني:

الدكتور عمرو عابدين، مستشار وزير المالية، أن النقاشات في إطار اجتماعات مجموعة العشرين التي انعقدت بالقاهرة برئاسة جنوب أفريقيا ركزت على آليات متعددة لضمان استقرار الأسواق الغذائية وتقليل تقلباتها، مبينا أن هذه الآليات شملت السياسات التسعيرية وآليات دعم الأسعار، كما تم تسليط الضوء على جهود مصر في هذا المجال.

وأكد "عابدين"، في تصريحات، على قناة أكسترا نيوز، أن الوضع المحلي في مصر لا يشهد تهديداً مباشراً للأمن الغذائي، إلا أن الزيادة السكانية المستمرة بمعدل 2% سنوياً تفرض ضغطاً كبيراً على القطاع.

وتابع : نفذت الحكومة خطة للتوسع في المساحات الزراعية، حيث تمت زراعة ما يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين فدان إضافي في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة إنتاج القمح، حيث فاق المحصول الأخير المحاصيل السابقة بنصف مليون طن.

كما تطرق الحديث إلى أهمية الاستثمارات في البنية التحتية لتخزين الحبوب، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات المواطنين.

وفي سياق التحديات الدولية، شدد عابدين على أن أسعار الغذاء تتأثر بقوانين العرض والطلب، لكن التحدي الأكبر يكمن في التغيرات المناخية، التي بدأت بالفعل تؤثر على إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وتابع: "وللتكيف مع هذه المتغيرات أكدت المناقشات على أهمية تبني "الزراعة الذكية مناخياً" التي تهدف إلى ضمان استدامة الإنتاج الغذائي في ظل الارتفاع المستمر في درجات الحرارة".