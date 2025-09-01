إعلان

مصطفى عبدالكريم نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية

06:43 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين مصطفى إسماعيل عبدالكريم نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بناءً على ترشيح من وزير التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك استكمالًا لخطة إعادة الهيكلة الشاملة التي ينفذها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية داخل ديوان عام الوزارة وكافة الهيئات والجهات التابعة لها، بما في ذلك مديريات التموين والشركات التابعة بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز فرص التطوير المستمر.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على دعم الكفاءات والكوادر المتميزة داخل الهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن تطوير منظومة السلع التموينية وتعزيز دور الهيئة في توفير وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اختيار مصطفى إسماعيل يعكس ما يتمتع به من خبرات مهنية وعملية متميزة في مجال عمل الهيئة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بما يخدم الصالح العام.

