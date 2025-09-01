وزير التموين يبحث مع سفير اليابان فرص الاستثمار والتعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع السفير الياباني بالقاهرة إواي فوميو، لبحث آفاق التعاون بين مصر واليابان، خاصة في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية، واستعراض فرص جذب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية.

وأكد الوزير، عمق العلاقات المصرية–اليابانية الممتدة لعقود، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة بما يسهم في تطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم الصناعات الغذائية.

من جانبه، أوضح السفير الياباني أن بلاده ستركز في المرحلة المقبلة، من خلال برامج المساعدات الرسمية للتنمية، على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، مشيدًا بما توفره مصر من فرص استثمارية وبنية تحتية جاذبة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف فاروق جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي، وما تحقق من ربط قواعد البيانات القومية بمنظومة التموين وتنفيذ مشروع الكارت الموحد، الذي يجمع أكثر من خدمة اجتماعية في بطاقة واحدة، مرحبًا بالاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال.

كما تناول اللقاء النجاحات المحققة في إدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير الصوامع، حيث ضاعفت مصر طاقتها التخزينية خلال السنوات الأخيرة. وطلب الوزير الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية في إدارة الصوامع وتطبيق أنظمة المتابعة الذكية لتقليل الفاقد باستخدام الأتمتة والرقمنة.

وفي سياق آخر، أكد الوزير حرص الوزارة على حماية المستهلك، موضحًا أنه يجري الإعداد لتطبيق نظام جديد لتتبع السلع يتيح للمواطن التعرف على مصدر السلعة وبياناتها بسهولة، بما يسهم في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعميق الشراكة المصرية–اليابانية لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التجارة الداخلية والتحول الرقمي.

حضر الاجتماع أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة، ومن الجانب الياباني، مياجاوا كازوماسا السكرتير الأول بالقسم الاقتصادي بالسفارة، وميناس أحمد مترجمة وباحثة بالقسم الاقتصادي.

