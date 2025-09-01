كتب- أحمد الجندي:

استقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفوج الخامس من الخبراء اليابانيين، ويضم 14 خبيرًا متخصصًا للمشاركة في إدارة وتشغيل المدارس المصرية اليابانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع الكوادر اليابانية لتحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم.

وكان محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد التقى بالخبراء خلال زيارته إلى اليابان في فبراير الماضي، حيث تم الاتفاق على التعاقد معهم واستقدامهم للعمل في مصر.

وتشهد التجربة اليابانية في التعليم توسعًا ملحوظًا هذا العام، إذ ارتفع عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 69 مدرسة على مستوى الجمهورية، بزيادة 14 مدرسة عن العام الماضي، في إطار خطة الوزارة لنشر التجربة وتعميم الاستفادة منها.

