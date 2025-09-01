أخبار الطقس.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء اليوم الاثنين تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، استمرار وجود بعض السحب على أقصى حدودنا الجنوبية الغربية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تسجل اليوم درجة حرارة عظمى ٣٧ درجة مئوية.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري (37:36) ، جنوب البلاد (42:37).

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على اغلب الأنحاء حار رطب علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)

ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟

شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة