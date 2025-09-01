ارتفاع طفيف وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع الأول من سبتمبر

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري (37:36) ، جنوب البلاد (42:37).

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على اغلب الأنحاء حار رطب علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.