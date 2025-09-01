إعلان

نائبة بالشيوخ : مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية

05:00 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مصر بإزالة الحواجز الخرسانية من أمام السفارة البريطانية بالقاهرة يعكس قوة الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر لا تتعامل إلا من منطلق الندية والاحترام المتبادل.

وقالت "خطاب"، في تصريحات صحفية، إن مصر تملك إرادة سياسية راسخة تؤمن بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، وأن ما قامت به الدولة رسالة واضحة بأن السيادة المصرية فوق كل اعتبار، وأنه لا مجال لأي إجراءات استثنائية إلا في إطار القوانين والاتفاقيات الدبلوماسية المعمول بها عالميًا.

وأضافت أن مصر اليوم تمثل دولة قوية قادرة على فرض احترامها في الداخل والخارج، مشددة على أن احترام سيادة مصر ومؤسساتها أصبح واقعًا ملموسًا يعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحرك المصري الأخير يعكس أيضًا حرص الدولة على حماية بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وفي مقدمتها بريطانيا، مؤكدة أن القاهرة لن تسمح بتكرار أي تجاوزات تمس حقوقها أو هيبتها، وأن خطواتها الحاسمة تثبت أنها دولة مؤسسات تعرف كيف تدافع عن مصالحها وتصون مكانتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ مصر إزالة الحواجز الخرسانية أمام السفارة البريطانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة