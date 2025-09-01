نائبة بالشيوخ : مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مصر بإزالة الحواجز الخرسانية من أمام السفارة البريطانية بالقاهرة يعكس قوة الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر لا تتعامل إلا من منطلق الندية والاحترام المتبادل.

وقالت "خطاب"، في تصريحات صحفية، إن مصر تملك إرادة سياسية راسخة تؤمن بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، وأن ما قامت به الدولة رسالة واضحة بأن السيادة المصرية فوق كل اعتبار، وأنه لا مجال لأي إجراءات استثنائية إلا في إطار القوانين والاتفاقيات الدبلوماسية المعمول بها عالميًا.

وأضافت أن مصر اليوم تمثل دولة قوية قادرة على فرض احترامها في الداخل والخارج، مشددة على أن احترام سيادة مصر ومؤسساتها أصبح واقعًا ملموسًا يعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحرك المصري الأخير يعكس أيضًا حرص الدولة على حماية بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وفي مقدمتها بريطانيا، مؤكدة أن القاهرة لن تسمح بتكرار أي تجاوزات تمس حقوقها أو هيبتها، وأن خطواتها الحاسمة تثبت أنها دولة مؤسسات تعرف كيف تدافع عن مصالحها وتصون مكانتها.