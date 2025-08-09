كتب- محمد نصار:

في إطار خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT للجمهور منذ 1 يونيو 2025،

أعلنت وزارة النقل، تحديد الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025 لتلقي طلبات طلاب المدارس والجامعات للحصول على اشتراكات مخفضة للأتوبيس الترددي BRT على الدائري.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع مسارًا يمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، بطول 35 كيلومترًا.

وقد شهد المشروع إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ انطلاقه، ما دفع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى توجيه الشركة المصرية لتشغيل الأتوبيس الترددي بتقديم تسهيلات خاصة للطلاب.

وأكدت الوزارة، أن هذه الاشتراكات المخفضة تتيح للطلاب التنقل بشكل حضاري، سريع، مكيف، وآمن، للوصول إلى المدارس والجامعات الواقعة على طول خط التشغيل، مما يساهم في توفير الوقت والتكلفة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ويمكن للطلاب التقدم عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للشركة: https://brt-eg.com، ثم تقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

كما أوضحت الشركة أنه تم مد ساعات التشغيل حتى الواحدة صباحًا يوميًا بدلًا من منتصف الليل، لتصبح مواعيد التشغيل من السادسة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا، مع تقليص زمن التقاطر بين الرحلات ليصل إلى 5–10 دقائق، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية، بما يضمن ثقة المواطنين في الخدمة كوسيلة انتقال يومية منتظمة.

