من المنزل… أبرز طرق تقديم شكاوى واستفسارات الكهرباء

يزداد استهلاك المواطنين للكهرباء مع دخول أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2025، بسبب الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف والمراوح، وهو ما يرفع قيمة الفواتير ويزيد التساؤلات والشكاوى حول دقة القراءات والاستهلاك الفعلي.

وفي هذا الإطار، أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة قنوات للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات، سواء المتعلقة بالأعطال المفاجئة أو بفواتير الاستهلاك، وذلك ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم خدمات سهلة وسريعة.

أبرز وسائل تقديم الشكاوى والاستفسارات:

الخط الساخن 121: يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات الأعطال والشكاوى المتعلقة بالخدمة أو الاعتراضات على الفواتير.

الرقم 359: للاستفسار عن خدمة حساب الفواتير.

الرقم 146197: لتقديم شكاوى القراءات غير الدقيقة للعدادات.

الرقم 2835989: لاستقبال البلاغات الفنية الخاصة بالأعطال والصيانة.

الرقم 7021: للاستعلام عن المتأخرات والفواتير غير المسددة.

الرقم 527935: للرد على الاستفسارات العامة حول خدمات الكهرباء.

الرقم 91121: لتلقي الشكاوى عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) كوسيلة تواصل سريعة ومباشرة.

خدمات إلكترونية لتعزيز التواصل

أطلقت الوزارة مجموعة من التطبيقات والمنصات الرقمية لتسهيل التفاعل مع المواطنين، أبرزها:

الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء: يوفر معلومات وخدمات إلكترونية متنوعة.

تطبيق شكاوى الفواتير: يتيح تقديم الاعتراضات ومتابعة حالة الشكاوى المتعلقة بالفواتير.

تطبيق احسب فاتورتك: يساعد على تقدير قيمة الفاتورة بناءً على الاستهلاك الفعلي.

