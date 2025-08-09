كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن عدد من فرص العمل في محافظة سوهاج، بهدف توفير وظائف للشباب ودعم سوق العمل بالمحافظات.

الوظائف المتاحة في سوهاج

أوضحت الوزارة أن الوظائف المعلنة في أسيوط بجمعية سيدات الآعمال بأسيوط جرجا سوهاج، تشمل:

مدخل بيانات (عدد 2).

محاسب (عدد 2).

مسؤول تمويل (عدد 20).

عامل خدمات معاونة (عدد 2).

مساعد إداري (عدد 1).

وأكدت الوزارة أن الشروط تتضمن الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، وألا يقل العمر عن 21 عامًا، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور "7 آلاف جنيهًا".

للتواصل: 01005442276.

الوظائف المتاحة في سوهاج

كما شملت فرص العمل في محافظة سوهاج بشركة الرحمة فارما جروب:

عامل خدمات (عدد 2).

موزع تروسيكل (عدد 1).

تلي سيلز (عدد 1).

مساعد صيدلي (عدد 1).

وأشارت الوزارة إلى أن المتقدم يجب أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره بين 35 و45 عامًا، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

للتواصل: 01015287779.

فرص عمل جديدة في محافظة الشرقية

كما كشفت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة في محافظة الشرقية ضمن النشرة القومية للتشغيل.

فرص العمل المتاحة بالشرقية

بينت "العمل"، أن فرص العمل والوظائف المتاحة في الشرقية بشركة الشاهين للتجارة والصناعة (العاشر من رمضان - المنطقة الثالثة)، وتحتاج التخصصات التالية:

عدد 15 عامل إنتاج.

عدد 15 فني إنتاج.

عدد 8 مهندس إنتاج.

عدد 4 مهندس جودة.

عدد 2 سائق كلارك.

عدد 4 عامل خدمات.

عدد 5 فني مكابس.

عدد 5 فني مقصات.

شروط فرص العمل المتاحة بالشرقية

مؤهل عالٍ أو متوسط.

السن 18 سنة (حسب المهنة).

يُراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.

للتواصل: 01010692995.

الفرص المتاحة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور (العاشر من رمضان):

عدد 20 عامل إنتاج.

عدد 25 عامل خدمات.

الشروط:

مؤهل متوسط (من الجنسين).

السن من 22 إلى 35 سنة.

الراتب 7000 جنيه.

للتواصل: 01274114557.

رابط التقديم إلى الوظائف المتاحة

يمكن التقديم إلى الوظائف المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، من هنا.

