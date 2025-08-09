10 آلاف جنيه شهريًا.. فرص عمل بشركة أغذية بالمعادي| التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة في الشركة المصرية الكندية للأغذية والمشروبات (فاست فود)، ضمن النشرة القومية للتشغيل.

فرص العمل المتاحة في الشركة المصرية الكندية للأغذية والمشروبات:

عدد 20 مدير مطعم (مؤهل عالٍ).

الراتب: 7000 جنيه: 10 آلاف جنيه (أو حسب الخبرة).

السن: من 25 إلى 35 سنة.

عدد 20 أستيوارد كرو (مؤهل عالٍ).

السن: من 21 إلى 30 سنة.

الراتب: 6550 جنيه.

عدد 50 عضو فريق (مؤهل متوسط).

السن: من 18 إلى 30 سنة.

مواقع العمل: الرحاب - مدينتي - العبور.

للتواصل: 01012245343 - 01000879097.

رابط التقديم على فرص عمل الشركة المصرية الكندية للأغذية والمشروبات

يمكن التقديم على فرص عمل الشركة المصرية الكندية للأغذية والمشروبات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، اضغط هنا.

