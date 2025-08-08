كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يتضمن توجيهات جديدة بشأن خطة التنمية المهنية للمعلمين، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتعليم العام، وتركز في المرحلة الحالية على دعم معلمي اللغة العربية في مدارس التعليم الابتدائي.

وأوضحت الوزارة، أن من أبرز أهداف خطة التنمية المهنية في هذا الإطار، هو فهم فلسفة المنهج المطور، وتطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة داخل الفصول، بالإضافة إلى رفع كفاءة معلمي اللغة العربية وتحقيق التكامل بين المهارات اللغوية المختلفة لدعم تعلم الطلاب بفعالية.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام موجهي عموم اللغة العربية بعقد جلسات تدريبية متخصصة لمعلمي ومعلمات اللغة العربية، بالتعاون مع فريق سفراء التطوير، وبالتنسيق الكامل مع إدارات التعليم الابتدائي بالمديريات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن التدريبات يجب أن تعتمد بشكل أساسي على المحتوى العلمي المرسل من الوزارة، والذي يتضمن عدد ساعات تدريبية محددة، ومادة علمية موحدة تم إعدادها وفق معايير الجودة والتطوير الحديثة، على أن تنطلق التدريبات خلال الفترة من 15 أغسطس 2025 وحتى 15 سبتمبر 2025.

كما طالبت الوزارة موجهي عموم اللغة العربية ومديري إدارات التعليم الابتدائي، بموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بتقارير دورية تتضمن أعداد المعلمين المستهدفين بالتدريب خلال الفترة المحددة، سواء تم التدريب بطريقة مباشرة أو من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.



