كتب-عمرو صالح:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد محمد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من ٧/٨/٢٠٢٥.

ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

