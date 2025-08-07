كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر بدأت منذ عامي 2014 و2015 في تنفيذ استثمارات ضخمة ومستمرة في مجال البنية التحتية المعلوماتية، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الغفار خلال كلمته في فعاليات "قمة Huawei Cloud شمال أفريقيا 2025": "القيادة السياسية أدركت مبكرًا أهمية امتلاك بنية تحتية رقمية قوية، قادرة على استيعاب الكم الهائل من البيانات التي تحتاجها إدارة دولة حديثة".

وأضاف وزير الصحة أن مصر نجحت في إنشاء مراكز بيانات ضخمة تتمتع بأعلى معايير الأمان العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تشكل حجر الأساس في التحول نحو الحوكمة الرقمية وربط الخدمات الحكومية والخاصة ضمن منظومة متكاملة.

وأوضح أن هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة العمل الحكومي، حيث أصبحت الخدمات تقدم للمواطنين بشكل أسرع وأكثر شفافية، مؤكدًا أن هذه المراكز تدعم العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والصناعة.

ولفت عبد الغفار إلى التطور الهائل في تكنولوجيا تخزين المعلومات، قائلاً: "في الماضي، كنا نحتاج إلى غرف بحجم عمارات كاملة لتخزين كمية محدودة من البيانات، أما اليوم فأصبح بإمكان أي شخص تخزين كميات هائلة من المعلومات في أجهزة صغيرة الحجم".

وتابع: "الآن كل مواطن في مصنعه أو شركته أو مدرسته يمتلك القدرة على تخزين بيانات ضخمة دون الحاجة إلى مساحات كبيرة، وهذا يعكس التقدم التكنولوجي الذي استفادت منه مصر بشكل كبير".

وفيما يخص القطاع الصحي، أشار الوزير إلى أنه كان من أكبر المستفيدين من الثورة الرقمية، حيث تم ربط قواعد بيانات المرضى والمستشفيات والمراكز الصحية ضمن شبكة معلوماتية متكاملة.

