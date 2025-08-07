خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة 5 درجات

كتب- محمد نصار:

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ من ٢٣٠ درجة إلى ٢٢٥ درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.