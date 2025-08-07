إعلان

خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة 5 درجات

06:20 م الخميس 07 أغسطس 2025

إبراهيم صابر محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ من ٢٣٠ درجة إلى ٢٢٥ درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة تنسيق الثانوي العام بالقاهرة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة
