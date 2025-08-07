كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، عن آخر مستجدات مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي.

وقالت محجوب في مؤتمر صحفي اليوم، إن المرحلة الأولى من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتي بدأت في مارس 2025 وانتهت مع بداية يوليو 2025، حققت نتائج ملموسة وفعالة في ضبط المنظومة الدوائية وضمان سلامة الدواء المتداول داخل الجمهورية.

وأكدت "محجوب" أن إجمالي عدد الصيدليات التي قامت بالتسجيل على البنك المخصص بالمبادرة بلغ 50,662 صيدلية، في حين بلغ إجمالي عدد الصيدليات التي أقرت بعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية بها 16,701 صيدلية.

وأوضحت أن نسبة الصيدليات المشاركة في المبادرة بلغت 94% من إجمالي المستهدف، وهو ما يعكس وعيًا من قبل المجتمع الصيدلي وحرصه على تطبيق معايير الجودة والأمان الدوائي.

كما كشفت عن أن عدد الصيدليات التي وُجدت مغلقة أثناء متابعة تطبيق المبادرة من قبل مفتشي هيئة الدواء المصرية بالمحافظات بلغ 3,596 صيدلية.