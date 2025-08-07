كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنظومة التتبع الدوائي، والتي تهدف إلى ضبط حلقات التوزيع، ومكافحة الغش الدوائي، ومنع التهريب، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة سيتم على مراحل، ومن المتوقع أن تكتمل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.



وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، إن الهيئة أصدرت بالفعل الإجراءات التنظيمية المطلوبة لتفعيل المنظومة، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال أيام، موضحًا أن تنفيذها سيشمل دورًا محددًا لكل من شركات التوزيع والمصانع والصيدليات، بما يضمن حوكمة منظومة الإمداد الدوائي من الإنتاج حتى وصول الدواء للمريض.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة التتبع ستمكّن الدولة من متابعة جميع مراحل التصنيع والتوزيع لكل عبوة دواء، ما يعزز من قدرة الهيئة على التدخل السريع عند رصد أي مخالفة أو نقص أو خلل في السوق، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الرقابة على سوق الدواء المصري.