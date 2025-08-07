كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، مشيرة إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (40-60) كم/س .

