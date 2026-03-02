كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن العدالة في البيت والأسرة كانت إحدى الركائز الأساسية التي حافظت على استقرارها واستمراريتها، مشيرًا إلى أنها تجلت في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأصحابه.

وقال نظير عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد": إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك مسؤوليته كاملة تجاه رعيته، فلم يسمح بوجود تفاوت أو محاباة بين الأفراد، حتى في تعاملاته مع أهله وأزواجه.

وأضاف أن النبي كان محبًا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حبًا شديدًا، لكنه حرص على ألا يظلم أحدًا في حقوقه، فقال تعالى: "هذا ما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك"، مؤكدًا أن العدالة عند النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بتطبيق حدود الله وعدم تجاوزها.

وأشار المفتي إلى موقف النبي مع أسامة بن زيد، حيث حاول الشفاعة لامرأة من أشراف القوم ارتكبت سرقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟"، مؤكدًا أن تطبيق الحدود واجب دون تمييز، حتى لو كان الأمر متعلقًا بأحب الناس إليه، فقال: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

وأكد نظير عياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بقلب المرأة ونفسيتها، موضحًا أنه كان يزور أهله مساءً لضبط الأمور بهدوء، ويتابع خطواتهم حتى يتأكد من سلامة ما حدث، معبرًا عن رعايته النفسية والاجتماعية لأفراد أسرته وأمته، وهو ما يعكس أهمية العدالة والوفاء بالعهد في الحياة الزوجية والأسرية لضمان استقرارها وسلامتها النفسية.