"حياة كريمة" تعلن متابعة انتخابات "الشيوخ" بـ12 ألف متطوع

كتب- عمرو صالح:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، مشاركتها في متابعة الانتخابات التشريعية والبرلمانية المقبلة عبر الدفع بـ12 ألف متطوع كمتابع معتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك امتدادا للنجاح الذي حققته المؤسسة خلال متابعة الانتخابات الرئاسية السابقة، التي شهدت مشاركة 11 ألف متابع من أصل 22 ألف متابع للعملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتعد حياة كريمة المؤسسة الأهلية الأكبر من حيث عدد المتابعين المعتمدين في الاستحقاقات الانتخابية، ورسخت دورها كمراقب محايد وفاعل في دعم براهة وشفافية العملية الانتخابية، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها الرقابي والمجتمعي.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها المرتقبة تأتي في إطار التزامها الراسخ يدعم التحول الديمقراطي وتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الشباب في العمل العام، حيث تمثل نسبة كبيرة من المتابعين من فئة الشباب المتطوعين والمهتمين بالشأن العام بعد تلقيهم تدريبات مكلفة ومعا للمعايير الدولية المتابعة الانتخابات.

وأشارت حياة كريمة إلى أن وجودها في الميدان لا يهدف فقط إلى المراقبة؛ بل أيضا إلى ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي العام بأهمية الانتخابات كأحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت المؤسسة أنها مستمرة في أداء رسالتها التنموية والوطنية، واضعة المواطن في قلب أولوياتها سواء من خلال مبادرات تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجا أو مشاركتها في دعم الاستحقاقات الوطنية الكبرى.

ومن جانبها، قالت دعاء محمد، منسقة مؤسسة "حياة كريمة" لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ، إن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات في العملية الانتخابية، وأن الأجواء العامة كانت هادئة ومنظمة.

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