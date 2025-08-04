السكة الحديد تنظم ندوة توعوية لمكافحة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

كتب- محمد نصار:

نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ندوة توعوية لعدد من طلبة المدارس بنطاق مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني، لنشر الوعي الثقافي والوطني ومكافحة الظواهر السلبية في التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وقد شهدت الندوة، التي أُقيمت بمدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية، حضورًا لافتًا من القيادات التعليمية وطلبة المدارس وبمشاركة عدد من القيادات المجتمعية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وتضمنت فعاليات الندوة عدد من لقاءات التوعية الدينية والوطنية لتصحيح المفاهيم ومجابهة السلوكيات السلبية في التعامل مع المرافق العامة ومن بينها وسائل السكك الحديدية، وعرض مجموعة من المواد المصورة التي أبرزت حجم الأضرار المادية والبشرية الناجمة عنها لا سيما رشق القطارات بالحجارة والعبور من الأماكن غير المخططة وإلقاء المخلفات على خطوط السكك الحديدية وغيرها، وكذلك التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية والدينية في مواجهة تلك الظواهر.

وقد لاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين أعربوا عن رفضهم لتلك الممارسات، وأكدوا أهمية تعزيز قيم الانتماء والحفاظ على المال العام ومرافق الدولة التي تخدم أبناء الشعب المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأهمية المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الثقافي والوطني والتوعية بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خاصة في قطاع السكك الحديدية، والتصدي لكافة أشكال الممارسات السلبية والتي تستهدف أمن وسلامة المواطنين، وذلك بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الجهات المعنية بالدولة.

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