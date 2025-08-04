كتب- محمد صلاح:

أدلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم الإثنين، بمقر لجنته الانتخابية أمام المركز الانتخابي بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، لا سيما انتخابات مجلس الشيوخ، والاختيار من بين المرشحين في ظل التنوع والتعددية التي تتميز بها كشوف المرشحين، مضيفًا أن الحرص على التواجد من قبل الناخبين، يأتي انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، موضحًا أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم.

وأوضح الدكتور عصمت، أن مشاركة جموع المواطنين في الانتخابات تبعث برسالة إلى العالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتطلع لمستقبل أفضل لوطنهم ومواصلة العمل على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات.

وقال إن التغذية الكهربائية مؤمنة في جميع المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وهناك غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار اليومين لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية في اللجان الانتخابية، وتسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بما لا يؤثر على انتظام العمل في جميع الهيئات والشركات التابعة.

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