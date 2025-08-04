توجيه من رئيس الوزراء بشأن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون هيكلة الهيئات الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بمواصلة جهودها في ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، عبر اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الصدد.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هيكلة الهيئات الاقتصادية تأتي في إطار الجهود الأشمل للحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير مُختلف مؤسسات الدولة.

وتناول الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، جهود الأمانة الفنية المعنية بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتعاونها مع عدد من الهيئات الاقتصادية لتنفيذ خطط الهيكلة المُقررة في هذا الصدد.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الرؤى والأفكار حول الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، بالتواصل مع عدد من الهيئات الاقتصادية محل إعادة الهيكلة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل البدء في تنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة.

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