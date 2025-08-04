وزير الشؤون النيابية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

كتـب - نشأت علي:

أدلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الهرم الفندقية المشتركة للتأسيس العسكري بمنطقة الهرم.

وانطلق صباح اليوم الإثنين ماراثون تصويت المصريين داخل البلاد، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً. وتُستكمل الانتخابات غدًا الثلاثاء، على أن يتم حصر أصوات الناخبين في الداخل والخارج معًا، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية في 4 سبتمبر المقبل.

وفي سياق الاستعدادات، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بطباعة 68 مليون بطاقة اقتراع بنظامي الفردي والقائمة، لتوزيعها على الناخبين خلال يومي الاقتراع. كما تسلم 10,600 مستشار من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، المشرفون على العملية الانتخابية، بطاقات الاقتراع وكافة الأوراق اللازمة من 27 محكمة ابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية، تمهيدًا لتوزيعها على 8,825 لجنة فرعية.