إعلان

وزير الشؤون النيابية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

10:49 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

وزير الشؤون النيابية يدلي بصوته

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتـب - نشأت علي:

أدلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الهرم الفندقية المشتركة للتأسيس العسكري بمنطقة الهرم.

وانطلق صباح اليوم الإثنين ماراثون تصويت المصريين داخل البلاد، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً. وتُستكمل الانتخابات غدًا الثلاثاء، على أن يتم حصر أصوات الناخبين في الداخل والخارج معًا، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية في 4 سبتمبر المقبل.

وفي سياق الاستعدادات، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بطباعة 68 مليون بطاقة اقتراع بنظامي الفردي والقائمة، لتوزيعها على الناخبين خلال يومي الاقتراع. كما تسلم 10,600 مستشار من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، المشرفون على العملية الانتخابية، بطاقات الاقتراع وكافة الأوراق اللازمة من 27 محكمة ابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية، تمهيدًا لتوزيعها على 8,825 لجنة فرعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمود فوزي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لجان الاقتراع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك