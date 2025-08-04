وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: واثقون في وعي الشعب

كتب- محمد نصار:

أدلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الرمل الثانوية للبنات بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أهمية هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ المنتهية ولايته كان له دور محوري في مناقشة العديد من القضايا الوطنية الكبرى، من بينها ملفات ترتبط بقطاع الزراعة والأمن الغذائي. وأعرب عن أمله في أن يواصل المجلس الجديد هذه المسيرة، عبر مناقشة مزيد من الموضوعات الحيوية التي تهم الوطن والمواطن.

وشدد فاروق على أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا، مؤكدًا أن صوت كل مواطن هو أمانة لا بد من أدائها، لضمان وجود سلطة تشريعية تعبر عن الإرادة الشعبية وتدعم النظام الديمقراطي وتسهم في تحقيق المصلحة العامة.

ووجّه وزير الزراعة دعوة خاصة إلى جموع المزارعين على مستوى الجمهورية، لحثهم على المشاركة بكثافة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن صوتهم يمثل قوة حقيقية في التعبير عن تطلعاتهم، واختيار ممثلين قادرين على تبني قضاياهم والتعاون مع السلطة التنفيذية لإيجاد حلول فعالة لها.

وفي ختام تصريحاته، أعرب فاروق عن ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يستحقون تمثيله خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.