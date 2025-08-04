كتب- عمرو صالح:

أصدرت الأمانة المركزية لحزب الجبهة الوطنية قرارًا باختيار محمود حماده أبو السعود عضوًا بأمانة النقابات المهنية المركزية.

من جهته قال محمود أبو السعود في تصريحات صحفية، إنه شرف كبير له ممارسة نشاطه السياسي بحزب الجبهة الوطنية الذي يضم نخبة من الشخصيات العامة والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

وأعلن حزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل أمانة النقابات المهنية برئاسة الدكتورة عايدة محيي الدين يأتي ذلك في إطار خطة الحزب لاستكمال هيكل الأمانات النوعية المركزية له لتنفيذ برامجه الخدمية التي ينعكس مرودها على المواطنيين.