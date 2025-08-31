"الأعلى للإعلام": انطلاق حملة "خليك واعي" لمواجهة الشائعات

(أ ش أ):

انطلقت فعاليات حملة "خليك واعي" التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بناءً على توصيات لجنة التصدى للشائعات بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، بالتنسيق مع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتتضمن الحملة، قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنشر 19 رسالة توعوية خاصة بالأمن السيبراني، يتم إذاعتها يوميًا خلال ثلاث فترات على 9 شبكات بالإذاعة المصرية في أوقات مختلفة، كذلك إنتاج 7 رسائل توعوية خاصة بمكافحة الشائعات، على أن يتم إذاعتها على التوالي.