إعلان

"الأعلى للإعلام": انطلاق حملة "خليك واعي" لمواجهة الشائعات

06:27 م الأحد 31 أغسطس 2025

عصام الأمير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ):

انطلقت فعاليات حملة "خليك واعي" التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بناءً على توصيات لجنة التصدى للشائعات بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، بالتنسيق مع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتتضمن الحملة، قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنشر 19 رسالة توعوية خاصة بالأمن السيبراني، يتم إذاعتها يوميًا خلال ثلاث فترات على 9 شبكات بالإذاعة المصرية في أوقات مختلفة، كذلك إنتاج 7 رسائل توعوية خاصة بمكافحة الشائعات، على أن يتم إذاعتها على التوالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصام الأمير الأعلى للإعلام أحمد المسلماني خليك واعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية