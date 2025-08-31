غدًا.. إجراء اختبارات الحماية المدنية بمحطات وورشة مونوريل شرق النيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم غدًا الاثنين 1 سبتمبر 2025، تنفيذ اختبارات أنظمة الحماية ضد أخطار الحريق (مكافحة الحريق – سحب الدخان – إنذار الحريق – مسالك الهروب) في بعض محطات مونوريل شرق النيل.

يأتي ذلك في إطار تطبيق اشتراطات الحماية المدنية وضمان أعلى معايير السلامة للركاب، حيث تشمل المحطات:

- محطة العدالة: اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا.

- محطة حي المال والأعمال: اعتبارًا من الساعة 1:00 ظهرًا.

كما سيتم يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025 إجراء الاختبارات في ورشة مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا.

وأكدت الهيئة، للمواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة بالمحطات والورشة، أن هذه الاختبارات مجرد إجراء دوري وقائي لضمان كفاءة أنظمة الأمان، متابعة: لا داعي للقلق في حال ملاحظة ظهور دخان أو روائح مرتبطة بعمليات الاختبار خلال الأوقات المشار إليها.

