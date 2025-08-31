انطلاق القطار العاشر اليوم.. السكة الحديد تنقل 9548 سودانيًا

كتب- محمد نصار:

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، القطار العاشر المخصوص لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر، مع توفير أوجه الدعم وسبل الراحة لهم خلال رحلتهم إلى وطنهم.

وانطلقت، اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، رحلة القطار رقم 1940 من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة متجهة إلى محطة أسوان وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية تعكس العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني لضمان راحة المسافرين وسلامتهم.

وحرصت الهيئة، على توفير التسهيلات وسبل الراحة للمسافرين، بما في ذلك إجراءات الاستقبال داخل المحطات، وتخصيص فرق دعم لخدمة كبار السن، إلى جانب توفير أجواء آمنة ومريحة على متن القطار وتزويده بعربة لنقل أمتعة الركاب ومتعلقاتهم الشخصية.

وأعرب عدد من المواطنين السودانيين، وفق بيان الهيئة، عن تقديرهم للجهود المبذولة والتنظيم الجيد والتيسيرات المقدمة لتسهيل رحلتهم منذ استقبالهم داخل المحطة وعلى متن القطار، مؤكدين أن ما لمسوه من روح الأخوة والمساندة من أشقائهم المصريين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لها سيظل محفورًا في وجدانهم.

وتستعد الهيئة، بالتنسيق مع الجهات السودانية، لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الاستجابة لمتطلبات الأشقاء الراغبين في العودة عبر مبادرة العودة الطوعية التي تشكل نموذجًا للتضامن والتعاون الإنساني على الصعيدين الرسمي والشعبي وتعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بين البلدين الشقيقين.

وبهذا القطار تكون الهيئة قد نقلت حوالي 9548 مواطنًا سودانيًا عبر 10 رحلات ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين حتى الآن، بمتوسط 940 راكبًا لكل رحلة.

ومن المنتظر، أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في حوالي الساعة 11:10 مساء اليوم الأحد، حيث ستتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات سفر الركاب إلى السودان، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من محطة أسوان في تمام الساعة 20:30 مساء غد الإثنين 1 سبتمبر ويصل إلى القاهرة الساعة 9:25 من صباح اليوم التالي.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرارها في توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين السودانيين المسافرين عبر المبادرة التي تعكس الروابط التاريخية والإنسانية الأصيلة بين مصر والسودان.

اقرأ أيضًا:

مع اقتراب فتح باب التقديم.. تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

4 مطالب محددة.. أول تحرك برلماني عاجل بعد حادث قطار "مطروح- القاهرة"

طقس اليوم الأحد.. ارتفاع الحرارة وشبورة مائية وأمطار رعدية