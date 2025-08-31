إعلان

رسميًّا.. الاستعلام عن القبول وموعد امتحانات شغل 36 وظيفة لمياه الشرب والصرف

03:16 م الأحد 31 أغسطس 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان للمتقدمين في مسابقة شغل عدد 36 وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية: اضغط هنا

وكان الجهاز أعلن هذه المسابقة في 30 يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس الماضي.

ويهيب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعد امتحانات 36 وظيفة لمياه الشرب والصرف
