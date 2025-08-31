تحذيرات من عبوات مغشوشة لـ 7 أدوية.. كيف تكتشفها؟

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 7 منشورات جديدة للتحذير من عبوات مغشوشة وغير مطابقة لمستحضرات دوائية متداولة بالسوق المحلي، مطالبة بضرورة سحبها ووقف تداولها وتحريزها.

أول هذه التحذيرات وردت في منشور رقم 52 لسنة 2025، من احتمال تداول عبوات مقلدة من المستحضر الدوائي "هارفوني" HARVONI بتركيز 90/400 مجم، من إنتاج شركة Gilead.

وقالت الهيئة، في منشور رسمي إن التحذير يشمل التشغيلات رقم 2094-01A / 868-73458، مشيرة إلى أن سبب التحذير يعود إلى إفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة يجري تداولها على أنها أصلية.

ويُستخدم مستحضر هارفوني لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن "سي" (HCV)، إذ يحتوي على تركيبة دوائية فعالة تعمل على تقليل الحمل الفيروسي في الدم، وتُعد من العلاجات الحديثة المعتمدة عالميًا في خطط القضاء على الفيروس.

كما حذرت الهيئة في منشور حمل رقم 53 لسنة 2025، من تداول عبوات غير مطابقة للمواصفات من مستحضر "Rekindle face serum with retinol" بتركيز 30 مل، والمصنعة بواسطة شركة بمنع فاروق سيبستمار لصالح شركة لينورا للمستحضرات الطبية والتجميلية.

التحذير يشمل التشغيلـة رقم 101655، مشيرة إلى أن قرار السحب جاء بعد ثبوت عدم مطابقة نتائج التشغيلـة للتحاليل التي أجرتها معامل هيئة الدواء.

ويُستخدم مستحضر Rekindle face serum with retinol كمنتج تجميلي للعناية بالبشرة، ويعتمد على مادة الريتينول التي تساعد في تقليل التجاعيد وتحفيز تجديد الخلايا وتحسين ملمس الجلد.

وف منشور حمل رقم 54 لسنة 2025، حذرت هيئة الدواء من احتمال تداول عبوات مقلدة من مستحضر "Soft contact lens" من إنتاج شركة هو والعـدسات H.W contact lens.

وقالت الهيئة، إن التحذير جاء استنادًا إلى إفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور يجري تداولها على أنها أصلية.

ويُستخدم مستحضر العدسات اللاصقة الطبية والتجميلية لتحسين الرؤية وتصحيح الإبصار، كما يُستعمل لأغراض تجميلية في تغيير مظهر العين، ما يستدعي التأكد من سلامة وجودة العبوات المتداولة نظرًا لحساسية العين وخطورة أي مواد مجهولة المصدر.

تحذير من مضاد حيوي مغشوش

كما أشارت الهيئة في منشور حمل رقم 55 لسنة 2025، لاحتمالية تداول عبوات مقلدة في الأسواق من المضاد الحيوي "سوبراكس" Suplrax Granules for Suspension 100mg/5ml، من إنتاج شركة Hikma.

وقالت الهيئة، إن التحذير يشمل التشغيله رقم 2728، مشيرة إلى أن سبب التحذير يعود لورود إفادة من الشركة بوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، يتم تداولها بشكل غير رسمي.

ويُستخدم مستحضر سوبراكس كمضاد حيوي واسع المدى، ويُوصف لعلاج العديد من الأمراض خاصة لعلاج التهاب الحلق واللوزتين.

تحذير من عبوات مغشوشة لأحد أدوية الأورام

كما حذرت هيئة الدواء من احتمال تداول عبوات مقلدة في الأسواق من المستحضر الدوائي "بروكنزا" Brukinsa 80mg 120 Capsules، من إنتاج شركة BeiGene, USA Inc، وممثلها في مصر مكتب إيفا فارما.

وقالت الهيئة، إن التحذير يشمل التشغيله رقم 1995860، موضحة أن السبب يعود إلى إفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، يجري تداولها خارج القنوات الرسمية.

ويُستعمل "بروكنزا" لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية الهامشية المتكرر أو المقاوم للعلاج.

وفي منشورها رقم 57 لسنة 2025، حذرت الهيئة من احتمال تداول عبوات مقلدة في الأسواق من المستحضر الدوائي "كال-ماج" CAL-MAG 30 Film Coated Tablets، من إنتاج شركة Hochster pharmaceutical industries.

وأوضحت الهيئة أن التحذير يشمل التشغيله رقم 25NF066، بناءً على إفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور يتم تداولها بشكل غير رسمي.

ويُستخدم مستحضر كال-ماج كمكمل غذائي لدعم صحة العظام والأسنان، حيث يحتوي على عنصري الكالسيوم والماغنيسيوم الضروريين للحفاظ على كثافة العظام، وتقوية الجهاز العصبي والعضلي.

كما حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "CC-1311" لكريم للشعر يحمل اسم "KarseellMaca Essence Repair Protein leave in spray".

وأرجعت الهيئة ذلك التحذير لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة من قِبل معامل هيئة الدواء.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا )

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

