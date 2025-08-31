باستخدام خاصيةNFC .. خطوات شحن كارت الكهرباء عبر الموبايل

كتب- محمد صلاح:

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تيسييرًا على المواطنين بشكل عام، شحنَ كارت العداد مسبوق الدفع بشكل خاص من الهواتف المحمولة؛ باستخدام خاصية NFC.

ويرمز اختصار NFC إلى كلمة "Near Field Communication" والتي تعني خدمة اتصال المدى القريب؛ وهي تقنية موجودة في الغطاء الخلفي بمعظم الهواتف المحمولة الحديثة، يمكن من خلالها تحقيق اتصال لاسلكي مع جهاز إلكتروني آخر.

وتتيح خاصية NFC إجراء معاملات وتبادل المحتوى الرقمي وتوصيل الأجهزة الإلكترونية ببعضها بشكل آمن؛ بالإضافة إلى إجراء المدفوعات بكل سهولة بلمسة أو على بُعد بضعة سنتيمترات.

كيفية تفعيل ﺧﺎﺻﻴﺔ NFC ﻓﻲ الموﺑﺎﻳل لشحن ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

- ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟـNFC.. ﺗﺄﻛﺪ أولًا ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻳﺪﻋﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ NFC، ﺣﻴﺚ إﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ.

- ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ: ﻗُﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ، ﻭﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭ NFC ، ﻭﻗُﻢ ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﻪ.

- ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ: ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ، ﻗُﻢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .

- ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ: ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺷﺤﻨﻪ، ﺛﻢ ﻗُﻢ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ .

ويمكنك ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ NFC ﻋﻠﻰﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ، ﻭﺷﺤﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻜﻞ ﻳُﺴﺮ ﻭﺃﻣﺎﻥ.

كيف يتم شحن كارت الكهرباء أونلاين؟

تتيح الشركة القابضة للكهرباء كارت كهرباء مزودًا بخاصية الـNFC؛ يمكن من خلاله شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر تطبيقات التحصيل التي تدعم خاصيةNFC ؛ مثل "سهل" و"ماي فوري"، و"الكهرباء خالص".

ويمكن شحن كارت الكهرباء جلوبال من الهاتف باستخدام تطبيق sahl gtpay وmy fawry، ويمكن شحن باقي أنواع عدادات الكارت يمكن استخدام تطبيق "كهرباء خالص".

خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام الموبايل

- سجل الدخول على أحد التطبيقات الإلكترونية المذكورة أعلاه لشحن كارت الكهرباء بخاصية NFC.

- من الصفحة الرئيسية؛ اختر خدمات الكهرباء.

- ثم اختر كارت الكهرباء.

- اختر لدي كارت كهرباء NFC.

- ثم فعّل خاصية NFC من إعدادات الهاتف المحمول.

- قُم بتمرير كارت شحن الكهرباء على ظهر الهاتف لقراءة البيانات.

- اضغط على زر توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

- ثم اختر شحن العداد.

- أدخل المبلغ المراد شحنه (سيتم خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو كارت الفيزا).

● ثم اختر تفاصيل الاستهلاك للتأكد من إضافة الرصيد إلى الكارت.

● بعد الانتهاء من عملية الشحن، أدخل الكارت في عداد الكهرباء لتتم إضافة الرصيد إلى العداد وإعادة تشغيل التيار الكهربائي.

