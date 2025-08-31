نائب وزير الصحة يتابع أعمال التطوير والخدمات الطبية بمستشفى أطفال مصر

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بمستشفى أطفال مصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، للوقوف على أعمال رفع الكفاءة والتوسعات الجديدة، ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ورافقه خلال الجولة كل من: الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور سيد جلال، مدير فرع القاهرة، والدكتور عيد العطار، مدير المستشفى، إلى جانب الدكتور أحمد عمر، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الجولة بدأت بتفقد قسم الحضانات الذي يضم 20 حضانة، حيث التقى نائب الوزير الفرق الطبية ووجّه بتوفير التدريب اللازم لهم وتذليل أي عقبات.

كما شملت الجولة زيارة قسم أمراض الدم ومركز الهيموفيليا، الذي يستقبل شهريًا نحو 2500 مريض بأمراض الدم و4 آلاف مريض بالهيموفيليا، حيث استمع إلى آراء ذوي المرضى حول جودة الخدمة.

وتفقد كذلك وحدة الرعاية المركزة الجديدة التي تضم 16 سريرًا، بينها 3 لجراحات الأطفال وسرير عزل، بالإضافة إلى وحدة القسطرة القلبية التي تعالج 50 مريضًا شهريًا، ووحدة رعاية القسطرة التي تضم 9 أسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد أيضًا قسم الأشعة والأشعة المقطعية، ووجه بسرعة استكمال التحول الرقمي لضمان دقة البيانات، إلى جانب المعمل للتأكد من كفاءة الأجهزة والتدريب المستمر للفنيين.

وشملت الجولة العيادات الخارجية التي تستقبل نحو 30 ألف مريض شهريًا، حيث التقى نائب الوزير بعدد من الأهالي لحل أي مشكلات تتعلق بالانتظار.

كما زار مركز علاج السكر، وصيدلية العيادات للاطمئنان على توافر الأدوية، وقسم الطوارئ الذي يستقبل 3 آلاف مريض شهريًا، مع التشديد على صيانة المصاعد وتعزيز إجراءات النظافة والأمن.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشفى مقام على مساحة 4520 مترًا مربعًا، ويضم 150 سريرًا داخليًا و16 سرير رعاية مركزة، ويقدم خدمات طبية متخصصة تشمل جراحات القلب والصدر، القسطرة القلبية، الرعاية المركزة، أمراض الدم والهيموفيليا، الحضانات للمبتسرين، إضافة إلى جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها كالعظام، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الرمد، والوجه والفكين.

اقرأ أيضًا:

مع اقتراب فتح باب التقديم.. تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

4 مطالب محددة.. أول تحرك برلماني عاجل بعد حادث قطار "مطروح- القاهرة"

طقس اليوم الأحد.. ارتفاع الحرارة وشبورة مائية وأمطار رعدية