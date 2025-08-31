برلمانية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في حادث قطار مطروح

كتب- نشأت علي:

قدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانيًا موجّهًا إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث انقلاب وخروج القطار الروسي المكيف رقم 1935 بتاريخ 30 أغسطس، عند الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة، والذي أسفر عن وقوع عشرات المصابين وثلاث حالات وفاة بين الركاب.

وأشارت النائبة، إلى أن القطار المنكوب يندرج ضمن صفقة الـ1350 عربة جديدة الموردة من روسيا، والتي تُعد الأضخم في تاريخ الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكلفة تجاوزت مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، وكان الهدف منها رفع معايير الأمان وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتساءلت "عبد النبي"، عن الأسباب الفنية والإدارية الحقيقية وراء وقوع الحادث، رغم حداثة العربات وارتفاع تكلفتها، وأسباب تكرار مثل هذه الكوارث رغم استثمارات بمليارات الدولارات في تطوير منظومة السكك الحديدية، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار المأساة.

وطالبت النائبة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للوقوف على ملابسات الحادث، وإعداد تقرير فني شامل يحدد أوجه القصور والمسؤوليات، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر.

واختتمت تساؤلها بقولها: "أليس من حق المواطن أن يسافر في أمان بعد كل ما صُرف على تطوير المنظومة؟".

