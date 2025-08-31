"مدبولي" يلتقي رئيس مجلس إدارة "تيدا" الصينية لجذب استثمارات جديدة

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، تشو دي فو، رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية القابضة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بمدينة "تيانجين" الصينية، بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى بكين.

وخلال اللقاء، أعرب مدبولي عن تقديره للشراكة مع شركة "تيدا"، باعتبارها المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تخصيص منطقة إضافية للشركة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، مع التأكيد على سرعة تطويرها واستقطاب المزيد من الاستثمارات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية وبطارياتها، وتحلية المياه.

كما شدد رئيس الوزراء على أن تنمية المنطقة الصناعية الخاصة بـ "تيدا" تُعد أولوية للحكومة المصرية، لافتًا إلى أنه أكد ذلك خلال لقائه الرئيس الصيني "شي جين بينج"، الذي أعرب بدوره عن دعمه للشركات الصينية العاملة في مصر.

ودعا مدبولي إلى وضع جدول زمني واضح لتنمية المنطقة، مع بحث إمكانية التوسع في مدن جديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

من جانبه، أعرب "تشو دي فو" عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لجهود الشركة، موضحًا أن "تيدا" نجحت خلال عشر سنوات من العمل في مصر في جذب 200 شركة، وضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، وسداد 300 مليون دولار كضرائب، إضافة إلى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وأكد رئيس الشركة تطلعه لتوسيع نطاق المنطقة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضاً أبرز الإنجازات في جذب الاستثمارات الأجنبية بعدة قطاعات.

كما أشار إلى المشروعات الجارية في مجال الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مبدياً استعداد الشركة للتوسع في مجالات جديدة، وفي مقدمتها مشروعات تحلية المياه.

