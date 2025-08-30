كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة الأهلي من بيراميدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال أديب: "المشهد غير معتاد على الإطلاق.. معقول الأهلي يخسر بهذه الطريقة؟ وهل يعقل أن جماهير الأهلي تعود إلى بيوتها حزينة؟.. ما الذي حدث لنادي القرن؟".

وتابع مقدم "الحكاية": "قلبي يقطر دمًا، ترتيب الأهلي في جدول الدوري أصبح صادمًا بعد تراجعه إلى المركز الـ12، وهذا المركز لا يليق بنادي القرن".

وتابع: "نحن نتحدث عن الأهلي الذي كان دائمًا يفوز، الأهلي الذي يذهب جمهوره إلى الملعب وهو مطمئن.. اليوم الوضع مختلف تمامًا، الأهلي يعاني حقًا، والمركز الـ 12 في وجود الأسطورة زيزو".

وحول مصير المدير الفني للأهلي، قال أديب: "إزاي الإدارة سايبة المدرب يخسر الفريق بالطريقة دي؟.. الأهلي مش متعود يستنى على مدرب بيخسر مباريات مهمة".

وأشاد أديب بالأداء القوي لفريق بيراميدز، قائلاً: "الفريق واقف على رجليه بقوة ويعرف ما يريد داخل الملعب"، مضيفًا: "اللي شاف الهدف الأول لبيراميدز لازم يعترف بأنه هدف عالمي بكل المقاييس".

وأكد أن بيراميدز لم يعد مجرد فريق جديد في الساحة وبيعرف يستغل كل غلطة من المنافس"، مشيرًا إلى أن بيراميدز أصبح منافسًا حقيقيًا قادرًا على إرباك حسابات الأندية الكبرى وعلى رأسها الأهلي والزمالك.