كتب- حسن مرسي:

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على حادث خروج سبع عربات عن القضبان للقطار المتجه من مطروح إلى القاهرة، مؤكدًا تواجده الشخصي في موقع الحادث خلال ساعة ونصف من وقوعه.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "تواجدت بالموقع مع قيادات السكة الحديد، ويجري حالياً رفع آثار الحادث استعداداً لاستئناف حركة القطارات".

وأضاف أن حالة السكة الحديد في موقع الانقلاب "ممتازة"، مشيراً إلى أن القطار كان جديداً، مؤكداً: "لو عندنا خطأ هنقول بعد خروج رأي اللجنة التي تم تشكيلها لمعرفة أسباب الحادث".

وتابع الوزير استبعاده لبعض التكهنات حول أسباب الحادث، قائلاً: "لا يوجد هبوط في السكة ولا وجود لودر"، معلناً أن "البوجي المعدني الرابط بين العربات قد يكون السبب في حادث انقلاب قطار مطروح"، مؤكداً أن تحقيقات النيابة ستكشف الحقيقة الكاملة.

وأشار إلى أن وجود الحوادث وارد في أي مكان في العالم، قائلاً: "نؤدي واجبنا على أكمل وجه ولكن هو ده حال الدنيا"، مضيفاً: "ضافر المصري عندنا غالي ونسعى لتأمين أرواح المواطنين".

وأكد أن جميع المعدات كانت متواجدة بالقرب من موقع الحادث، موضحاً: "هناك أعمال قائمة بالفعل في مشروع القطار الكهربائي السريع بمحاذاة خط القطار الذي شهد الحادث".

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم معاقبة المتسبب في حادث انقلاب قطار مطروح وسيتم العمل بكل حزم لعدم تكرار تلك الحوادث مستقبلاً.