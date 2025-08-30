بعد حادث اليوم.. قرار جديد من السكة الحديد بشأن خط القاهرة - مطروح

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إطار حرصها على سرعة استعادة حركة القطارات وتيسير تنقل جمهور الركاب على خط القاهرة/ مطروح والعكس، إجراء تعديل مؤقت على بعض الرحلات، وذلك على النحو التالي:

القطار رقم 772/773 المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 22:10.

القطار رقم 1934/1933 المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 23:10.

وبحسب بيان الهيئة، سيتم تشغيل القطارين من محطة القاهرة حتى محطة الضبعة فقط، على أن يتم توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الركاب من محطة الضبعة إلى مدينة مطروح، وذلك لحين الانتهاء من أعمال رفع آثار حادث القطار رقم 1935 الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح.

كما تتيح الهيئة لجمهور الركاب إمكانية إلغاء الحجز المسبق واسترداد قيمة التذكرة بالكامل حال الرغبة في ذلك.

وتواصل الأطقم الفنية للهيئة العمل على رفع آثار الحادث وإعادة تشغيل الخط في أسرع وقت ممكن.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتأتي في إطار حرصها على راحة الركاب وضمان استمرار تقديم الخدمة لحين عودة حركة القطارات إلى طبيعتها.