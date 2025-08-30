كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الهجمات الموجهة ضد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية تهدف إلى النيل من إنجازاته الملموسة، مشيرًا إلى وجود لجان تسعى لتشويه صورة الوزير.

خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، قال موسى، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لكل مواطن، وأن جهود تحديث النقل تخدم المصلحة العامة.

وأوضح موسى أن حادث قطار مطروح يحتاج إلى تحقيق دقيق من النيابة العامة لكشف الحقائق، محذرًا من الافتراءات والتكهنات التي تهدف إلى التشويش.

وأضاف مقدم "على مسؤوليتي" أن كامل الوزير حقق نجاحات كبيرة في تطوير البنية التحتية للنقل والموانئ، مما عزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن بعض الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي زعمت غياب الرافعات أو تأخر الإسعافات، لم تكن صحيحة.

وأكد أن العمل في موقع الحادث شهد تحركًا سريعًا، بما في ذلك استخدام أربع رافعات عملاقة ونقل المصابين إلى المستشفيات بكفاءة عالية.

وأشار موسى إلى أن الفريق كامل الوزير توجه فورًا إلى مكان الحادث لمتابعة الأوضاع وتقديم تقرير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة بأكملها استجابت لحادث قطار مطروح بحزم وسرعة.

وأشار موسى إلى أن القضايا الفنية مثل هذه تتطلب خبراء متخصصين في السكك الحديدية، داعيًا إلى تجنب الشائعات التي تضر بمصلحة البلاد وتستغل معاناة المواطنين.