شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 15.30 من مساء اليوم السبت، وقع حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب ٢ عربة منها.

وزارة العمل تكشف أبرز حقوق العاملين بالقانون الجديد

أكد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن واحدة من أبرز المشكلات التي كانت قائمة في قانون العمل السابق، أن أصحاب المنشآت لم يكونوا يحررون عقودًا للمتدربين سريعًا، وكان هذا الوضع يستمر لسنوات يتم خلالها استنزاف العمال قبل تثبيتهم ومنحهم حقوقهم المشروعة.

تشكيل لجنة فنية.. بيان عاجل من السكك الحديد بشأن حادث انقلاب قطار مطروح

تنويه عاجل.. سحب رعدية وأمطار تصل لحد السيول الآن

أظهرت صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب الرعدية على أقصى الحدود الجنوبية الغربية جنوب محافظة الوادي الجديد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل في بعض المناطق إلى حد السيول.

التنمية المحلية: رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات أسفل محور الفريق العصار

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال الانتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات موجودة أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائري على مساحة 10 أفدنة بنطاق محافظة القليوبية وتحملت وزارة التنمية المحلية التكلفة المالية لرفع تلك التراكمات.

رذاذ وأمطار رعدية وارتفاع حرارة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، غدًا الأحد الموافق 31 أغسطس 2025.

150 لترًا للفرد يوميًا.. هل ستصدر الحكومة قرارات بتقليل استخدام المياه في المنازل؟

رد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة والخبير في ملف المياه، على ما أثارته التصريحات الأخيرة بأن الحكومة تهدف إلى تخفيض استهلاك نصيب الفرد من المياه من 250 إلى 150 لترًا يوميًا، من مخاوف البعض من إصدار قرارات تحد من الاستخدامات المنزلية الحالية.

جامعة القاهرة الأهلية تعلن مواعيد تنسيق طلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية 2025

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وكذلك طلاب الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2025/2026، اعتبارًا من الاثنين 8 سبتمبر 2025 عبر الموقع الرسمي للجامعة.

الرئيس الصيني" ندعم زيادة السياحة الصينية إلى مصر والتعاون في تحلية المياه

استقبل الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بقصر الضيافة بمدينة "تيانجين"، حيث تباحثا حول عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى معبر رفح البري، حيث من المقرر أن يتفقد مخازن المساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري، وفقًا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز".

"مدبولي" يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعات السيارات الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءً مع "تساي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بمدينة تيانجين الصينية، بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

