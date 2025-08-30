رذاذ وأمطار رعدية وارتفاع حرارة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن التفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، غدًا الأحد الموافق 31 أغسطس 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري (37:36)، والسواحل الشمالية (34:32)، وشمال الصعيد (40:38)، وجنوب الصعيد (44:42).

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتوجد شبورة مائية من 8:4 صباحًا، قد تكون كثيفة احيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد، تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على أبو سمبل، على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تعمل على تلطيف الأجواء ليلًا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (أبو سمبل - محافظة البحر الأحمر - جنوب محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة)، ونشاط للرياح على بعض من شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من (40:30) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (2.25:1.5 متر).

ويوجد اضطراب ملاحة بحرية على بعض من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح من (50:40) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (2.52) متر.

