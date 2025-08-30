"مدبولي" يلتقي رئيس شركة "TBEA" الصينية للتعاون في الطاقة المتجددة

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تشانغ تشين، رئيس شركة TBEA الصينية المتخصصة في هندسة الطاقة وتصنيع المعدات الكهربائية، وذلك على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بمدينة تيانجين الصينية، بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى بكين.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع إعطاء أولوية لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشاد "مدبولي"، بمشروعات الشركة في مصر، ومنها مشاركتها في محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتوريد محولات كهرباء لمشروعات في العوينات ودمياط، معلنًا استعداد الحكومة لشراء ما لا يقل عن 2000 ميجاوات من الشركة ضمن مقترح يشمل الإنتاج والنقل والتخزين، مع تقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة.

من جانبه، استعرض رئيس شركة TBEA خبرات الشركة التي تمتلك أصولًا تتجاوز 4 مليارات دولار، ولها استثمارات في 19 دولة، بينها مصر التي تحتضن مشروعات للشركة بقيمة تتخطى 300 مليون دولار.

وأعرب عن تطلع الشركة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء وصيانتها في السوق المصرية، موجها الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة مقر الشركة في تيانجين.

في ختام اللقاء، اقترح الدكتور مصطفى مدبولي، أن تنشئ الشركة مصنعًا في منطقة المطور الصناعي "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون المصري-الصيني في قطاع الطاقة.

