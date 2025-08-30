انتخابات مجلس الشيوخ.. متى يتم استخراج كارنيهات العضوية للفائزين؟

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس الشيوخ، لاستخراج كارنيهات الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتيجة النهائية للانتخابات في يوم الخميس المقبل 4 سبتمبر.

ومن المقرر أن تعلن أمانة المجلس، عقب إعلان النتيجة، عن موعد استقبال الفائزين لاستخراج كارنيه العضوية، واستلام حقيبة النائب، التي تضم: تابلت ونسخة من الدستور ونسخة من قانون مجلس الشيوخ ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

يأتي ذلك تمهيدًا لعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي والتي تنتهي 17 أكتوبر المقبل.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تفاصيل الجلسة الافتتاحية، حيث اشترطت أن يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، قبل ممارسة مهام عملهم، حيث يترأس الجلسة، أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنًا، يعقبها إجراءات أداء اليمين الدستورية.

ويجب أن يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية ونصها كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتنص المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتم في هذه الجلسة، قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين، رئيس السن، والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء بشكل متتالي، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقاً لنصه دون تعديل أو إضافة، وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأداء اليمين الدستورية.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تخفيض الفائدة 2%.. هل تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق؟