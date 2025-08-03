كتب- محمد شاكر:

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من ملتقى المصريين بالخارج، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان".

وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فود من الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.

وفي تصريح له عقب الفعالية، أكد وزير الثقافة أن انعقاد الملتقى بشكل منتظم يُجسد حرص الدولة المصرية على تعميق الروابط مع أبنائها في الخارج، والاستفادة من خبراتهم المتنوعة في دعم جهود التنمية الشاملة. مشيرًا إلى أن البعد الثقافي يُعد أحد الركائز الأساسية في هذه الرؤية، لما له من دور محوري في ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء الوطني.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن وزارة الثقافة تولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل الثقافي مع المصريين بالخارج، باعتبارهم امتدادًا طبيعيًا للهوية المصرية، وسفراء للقيم الثقافية في المجتمعات التي يعيشون بها، مشددًا على أن دورهم في دعم قوة مصر الناعمة على المستوى الدولي لا يمكن إنكاره.

ودعا الوزير أبناء أبناء مصر في الخارج إلى المساهمة برؤاهم وأفكارهم لتطوير السياسات الثقافية المصرية، واقتراح مبادرات للتعاون في مجالات الأدب والفنون والتراث، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كل أشكال التعاون والتواصل مع المبدعين المصريين في كل العالم.

واختتم وزير الثقافة تصريحاته بالتأكيد على أن الثقافة تظل القلب النابض لهوية الأمة، وأن مشاركة المصريين بالخارج في الحراك الثقافي تمثل قيمة مضافة لمسيرة التنوير والبناء التي تقودها الدولة المصرية، برؤية استراتيجية شاملة.

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