محافظ الجيزة: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وحق دستوري

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن التصويت في هذا الاستحقاق يمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا ينبغي على المواطنين ممارسته بحرية ومسؤولية.

وقال المحافظ إن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على دعم مسيرة البناء والتنمية، داعيًا جموع المواطنين إلى أن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع المستقبل من خلال الإدلاء بأصواتهم والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الديمقراطي المهم.

وأضاف النجار أن محافظة الجيزة أنهت كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لضمان انتظام سير الانتخابات وخروجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة المحافظة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل الإجراءات أمام الناخبين في مختلف اللجان.

وأوضح محافظ الجيزة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مديرية الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، كما تم تجهيز المقار واللجان بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة والإنارة بمحيط اللجان.

وأشار إلى أنه تم توفير مظلات وأماكن انتظار حرصًا على راحة كبار السن، بالإضافة إلى تجهيز الكراسي المتحركة لذوي الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبية متكاملة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، مع توفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طارئ.

واختتم النجار تصريحه بالتأكيد على تفعيل غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.