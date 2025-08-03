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الطقس: الأرصاد تصدر تنويها جديدا بشأن حالة الجو

12:56 م الأحد 03 أغسطس 2025
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كتب- أحمد الجندي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن أحدث صور الأقمار الصناعية تُظهر استمرار تكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى رصد تحرك الرمال المثارة بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لمصر، مع توقعات بتأثيرها المباشر على مدينة حلايب خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة الحالية على القاهرة الكبرى، في الظل، بلغت نحو 32 درجة مئوية.

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