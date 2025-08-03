صور.. تفاصيل منظومة التغذية الكهربائية للقطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية للأنفاق، عبر الشركات المصرية، تنفيذ محطات تغذية القطار الكهربائي السريع Traction Substation (TSS).

وتكمن أهمية هذه المحطات في توفير منظومة طاقة ضخمة للعمل بكفاءة عالية حتى تضمن استمرار التشغيل بدون توقف.

محطات تغذية القطار الكهربائي السريع

تعتبر هذه المحطات مسؤولة عن تحويل الجهد الكهربائي العالي إلى جهد مناسب يُشغل القطارات بكل دقة وأمان.

مكونات محطة TSS

1- محولات القدرة

- تحتوي كل محطة على محولين رئيسيين، تبلغ سعة كل منهما 30 ميجا فولت أمبير (MVA).

- يتميز النظام بوجود احتياطي كامل، حيث يمكن لأي محول أن يغذي المحطة بالكامل في حالة تعطل الآخر، مما يضمن استمرارية التشغيل دون انقطاع.

2- مصادر التغذية الكهربائية

- يتم تغذية المحطة من مصدرين مختلفين من الشبكة الكهربائية المصرية بجهد 220 كيلو فولت لضمان موثوقية الإمداد.

- تقوم المحولات بخفض الجهد من 220 كيلو فولت إلى 2 × 27.5 كيلو فولت، وهو الجهد المناسب لتشغيل نظام الخط الهوائي (OCS - Overhead Catenary System) الذي يزود القطارات بالطاقة أثناء سيرها.

ويضم مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر:

- 10 محطات (TSS) محطات جر رئيسية.

- 22 محطة (Parallel Post) لتعزيز التغذية على طول الخط.

- 11 محطة (Sectioning Post) لتقسيم الشبكة إلى أقسام تسمح بالعزل والصيانة دون التأثير على التشغيل الكلي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. انطلاق القطار الثالث لتيسير عودة السودانيين إلى وطنهم

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"بعد عطاء 153 عامًا".. خبير يكشف فوائد قناطر أسيوط الجديدة

تصل للحبس.. ننشر عقوبة تقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص